Więźniowie z Torunia na Wielkanoc bez księdza i odwiedzin

Wszystkie te restrykcje spowodowane są stanem zagrożenia epidemiologicznego. Informuje o nich komunikat dyrekcji, który wywieszono na bramie wejściowej do aresztu śledczego w Toruniu (czyli formalnie oddziału zewnętrznego zakładu karnego w Inowrocławiu). Na mocy tej decyzji do 14 kwietnia wstrzymano wszystkim osadzonym w "Beczce": wychodzenie do pracy poza aresztem, wszelkie widzenia (także z rodziną) oraz odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.