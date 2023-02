Ulgi podatkowe 2023 - o nich nie wiedziałeś! Za co możesz odliczyć opłaty? Warto wiedzieć!

Wyższa kwota wolna od podatku

Nie płacisz podatku? Nie masz ulg!

Ulga termomodernizacyjna 2023

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym nawet 53 tysiące złotych! W przypadku małżonków funkcjonujących jako współwłaściciele domu mogą łącznie odliczyć 106 tysięcy złotych. Dotyczy to prac zmierzających do np. ulepszenia, dzięki któremu zmniejsza się zapotrzebowanie domu na energię służącą do ogrzewania i podgrzewania wody oraz budynku mieszkalnego. Dotyczy to również ulepszeń prowadzących do zmniejszenia strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych. Jeśli planujemy wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, również można odliczyć to od podatku, podobnie jak dokonanie częściowej lub całkowitej zamiany źródeł energii na źródła o charakterze odnawialnym.