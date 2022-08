Trwa budowa Intelligent Business Centre Lab przy ul. Sportowej w Toruniu

26 października 2021 roku wmurowana została kapsuła czasu na budowie Intelligent Business Centre Lab przy ul. Sportowej w Toruniu. Kapsuła ta to symboliczny most pomiędzy teraźniejszością a przyszłością pokazujący, że Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu tworzy warunki rozwoju dla przedsiębiorców nie tylko obecnie, ale również w przyszłości. Obiekt liczyć będzie pięć kondygnacji naziemnych oraz podziemną halę garażową. Powstaje w celu stworzenia specjalistycznej strefy technicznej oraz laboratoriów dla firm z różnych branż. Tego typu przestrzeni do tej pory brakowało w Toruniu.

Budynek IBCL jest obecnie w trakcie budowy. Obiekt charakteryzuje się m.in.: rozbudowanym okablowaniem strukturalnym i wysoką przepustowością sieci szkieletowej przystosowanej do wielu różnorodnych urządzeń aktywnych, co czyni go przygotowanym do wprowadzenia na obiekt rozwiązań (w tym nowych produktów i usług) podlegających pracom rozwojowym oraz testowaniu. W obiekcie funkcjonować będą 3 strefy użytkowe: Fab Lab który stanowi niedużej wielkości przestrzeń warsztatową, Living Lab stanowiące przestrzeń użytkową o charakterze labowym do testowania w warunkach rzeczywistych a także Demonstration Center stanowiąca przestrzeń do demonstrowania opracowywanych produktów i usług.