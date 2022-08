Toruń. Tragedia na budowie! 46-latek wpadł do windy i zginął

Do tego tragicznego w skutkach wypadku przy pracy doszło na budowie przy ul. Okólnej. 46-letni pracownik wpadł do szybu windy. Nie udało się mu się uratować życia. Co się dokładnie wydarzyło?

-Wstępnie wykluczyliśmy udział osób trzech w tym zdarzeniu. Traktujemy je jako śmiertelny wypadek przy pracy - mówi Wojciech Chrostowski z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. -Policjanci na miejscu zdarzenia wykonywali swoje czynności z udziałem prokuratora i inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.