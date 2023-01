Toruń. Znów zarzuty dla matki Daniela "Magicala" za ciosy i wyzwiska dla konkubenta! Ale pokrzywdzony nie czuje się skrzywdzony...

Małgorzata Z. w przeszłości była już skazana za znęcanie się nad swoim konkubentem Jackiem M."Jacą". Czyniła to publicznie, podczas patostreamu nadawanego z mieszkania przy ul. Urzędniczej w Toruniu. Za to przestępstwo oraz za znieważenie na wizji pewnej fryzjerki odsiedziała 8 miesięcy w więzieniu. Była to kara "odwieszona" z uwagi na to, że kobieta nie wypełniała warunków okresu próby.

Matka Daniela "Magicala" na wolność wyszła w sierpniu ubiegłego roku i natychmiast wróciła do streamowania. Jej zachowanie wobec konkubenta się nie zmieniło, o czym od razu alarmowali internauci. Stąd właśnie kolejne zarzuty dla kobiety, które właśnie postawiła jej prokuratura.