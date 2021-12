Toruń. Zniżka na zielone dachy i ściany. Na jakie ulgi można liczyć?

Jeszcze kilka dekad temu, gdy Toruń był nazywany miastem - ogrodem, obrośnięte zielenią fasady budynków były normą. Zielone dachy w zasadzie również, bo nawet jeśli na budynkach cywilnych tego typu zjawiska należały do rzadkości, to stropy wszechobecnych obiektów fortecznych były na ogół przykryte ziemią i zielenią. Można więc powiedzieć, że uchwała wprowadzająca ulgi podatkowe dla właścicieli budynków z zielonymi dachami, fasadami czy ogrodami wertykalnymi, jaką w czwartek przyjęła Rada Miasta Torunia, jest powrotem do korzeni.