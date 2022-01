Toruń. Uszkodził trzy auta. Okazało się, że ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wpadł, bo się awanturował w galerii

Na miejsce udał się wspólny patrol toruńskiej Straży Miejskiej i Policji. Mundurowi odnaleźli i zatrzymali podpitego awanturnika. Już na miejscu okazało się, że sprawa jest „rozwojowa”. Pewna kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że wcześniej mężczyzna spowodował kolizję, w której uszkodzone zostały trzy pojazdy. Przeprowadzony alkotest wykazał ponad promil alkoholu w organizmie zatrzymanego. I na tym jeszcze nie koniec. Przy sprawdzaniu danych sprawcy całego zamieszania okazało się, że ma on orzeczony sądowy, i to dożywotni, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych!

Dalsze czynności przejęła policja. Sprawa awanturnika łamiącego sądowy zakaz wróci zapewne do sądu Już tylko za to jedno przestępstwo grozi do trzech lat za kratkami, z dala od galerii i parkingów.