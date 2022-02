Toruń. Płacili w sklepach fałszywymi banknotami o nominale 200 zł. Zostali aresztowani

W miniony piątek - 4 lutego 2022 r. - policjanci doprowadzili do sądu dwóch mężczyzn w wieku 31 i 32 lat podejrzanych o wprowadzenie do obrotu fałszywych banknotów . Ich zatrzymanie to efekt pracy kryminalnych z toruńskiej komendy.

Jak podaje policja, dwóch różnych sprawców w odstępie kilkudziesięciu minut w dwóch różnych sklepach wprowadziło do obrotu fałszywe banknoty. Policjanci od początku mieli podejrzenia, że działali razem. Wskazywały na to, między innymi, te same numery seryjne dwustuzłotówek.

Sklepy wyposażone były w kamery monitoringu, ale sprawcy byli zamaskowani. Mimo to funkcjonariusze zdobyli informacje wskazujące na konkretne osoby mogące mieć z związek z tymi zdarzeniami i szybko zamienili je na konkretny materiał dowodowy, pozwalający na zatrzymanie podejrzewanych osób.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty za wprowadzenie do obrotu fałszywych banknotów. Za to przestępstwo może im grozić do 10 lat więzienia. Sąd aresztował ich na najbliższe trzy miesiące.