Szpital na Bielanach w Toruniu: kiedy koniec budowy? ZDJĘCIA

Co już działa w nowych budynkach szpitala na Bielanach w Toruniu?

- Dotychczas oddano do użytku wielopoziomowy parking, budynki techniczne, budynek administracji szpitala z zapleczem dydaktycznym, apteką i prosektorium, budynek Szpitala Zakaźnego i Zespołu Poradni oraz kompleks budynków Szpitala Psychiatrycznego - wylicza Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy lecznicy.

Masz takie objawy? To oznaki niedoboru witaminy D, nazywanej witaminą słońca

Masz takie objawy? To znak, że brakuje w twoim organizmie witaminy A

Masz te objawy? To znaczy, że masz niedobór witaminy E

Masz te objawy? To może być cukrzyca. Sprawdź

A co z psychiatrią? Przenosiny oddziałów nadal trwają. Oficjalne otwarcie tej części kompleksu odbyło się 6 grudnia. Lekarze psychiatrzy nie ukrywali, że "to najlepszy prezent mikołajkowy dla pacjentów". Obiekt składa się z sześciu oddziałów. Znajduje się w nim blisko 200 łóżek. Pomoc medyczną i psychologiczną otrzymają tam zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Pacjenci będą mieli do dyspozycji: