Toruń. Piłkarze Elany rozpoczęli treningi. Zespół zagra w lidze okręgowej

Po upadku klubu powołana została Fundacja Akademia Futbolu Elana, co pozwoliło uniknąć sytuacji, w której dopiero w kolejnym sezonie toruński zespół wróciłby do gry i to od najniższego szczebla rozgrywek. Zespół w IV lidze, do tej pory występujący jako Elana II, rozpoczął już przygotowania do rundy wiosennej.