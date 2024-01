Toruń. Pierwszy pchli targ w 2024. Zobaczcie jak było na parkingu przed CH "Kometa"

Pchli targ w Toruniu: nadal przy ulicy Grudziądzkiej

Pierwszy w 2024 roku pchli targ na parkingu przy Grudziądzkiej odbył się w niedzielę 7 stycznia. Można stwierdzić, że wrócił po nieco dłuższej przerwie. W grudniu poprzedniego roku nie był organizowany w dwie niedziele. Te przypadające 10 i 17 grudnia były handlowymi. Z kolei dwie kolejne niedziele były szczególnymi dniami. 24 grudnia, w Wigilię, pchli targ został zorganizowany, ale nikt się na nim nie pojawił. W niedzielę 31 grudnia, czyli w sylwestra, na parkingu przy Grudziądzkiej stawiło się zaledwie kilku wystawców.

- To były szczególne niedziele, więc taka niedziela nie może dziwić - mówi Łukasz Gagałowicz, organizujący pchle targi na parkingu Centrum Handlowym "Kometa" przy ulicy Grudziądzkiej w Toruniu. - W pierwszą niedzielę 2024 roku, czyli 7 stycznia wróciliśmy do stałego rytmu. Pchle targi będą organizowane we wszystkie niehandlowe niedziele.