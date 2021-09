Toruń. Oryginalny wózek, który pojawił się w filmie "Prawo i pięść" zostanie wyeksponowany?

Ten wózek, jako symbol wojennej tułaczki i niedoli, zainspirował twórców upamiętniającego film pomnika. Ich dzieło odsłonili m.in. reżyser filmu Jerzy Hoffman oraz Magdalena Zawadzka, wdowa po Gustawie Holoubku, który zagrał głównego bohatera. Nikomu wtedy nie przyszło do głowy, że wózek, który pojawił się w filmowym epizodzie, może nadal istnieć! My również nie byliśmy tego świadomi, aż do 2009 roku, gdy z redakcją "Nowości" skontaktowała się jego właścicielka.

- Kiedy odsłonięto rzeźbę, dziwiliśmy się, co to za pręty wystają z kół - mówiła Krystyna Brzezińska. - Dziś nasz wózek jest częściowo przebudowany, ma inne boki, ale koła są oryginalne, bez prętów.

Oryginał woził nie tylko materiały budowlane i żywność. W latach 50. i 60. jeździły na nim wszystkie dzieciaki z ulicy Czarlińskiego. Kiedy my tam dotarliśmy, wózek spędzał emeryturę w ogrodzie pełniąc rolę kwietnika. Ponownie wspomnieliśmy o nim jakieś trzy lata później, gdy Marcin Gładych pracował nad swoim "Panoptikonem". Bardzo się wózkiem zainteresował i postanowił wykorzystać go w filmie. Pani Krystyna doszła wtedy do wniosku, że pamiątkę dobrze by było przekazać w dobre ręce i poprosiła, abyśmy takie znaleźli.