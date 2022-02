Toruń. Odszkodowanie za wypadek po pięciu latach

Łącznie 20 tys. zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania pani Marcie przyznano wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu w grudniu. Ubezpieczyciel ma je wypłacić wraz z odsetkami liczonymi od 25 lipca 2017 roku. Do tego - zwrócić młodej kobiecie 4600 zł kosztów sądowych.

Sędzia Magdalena Glinkiewicz z I Wydziału Cywilnego uzasadniając wyrok podkreśliła, że w sprawie brak jest dowodów na to, by pani Marta miała niezapięte pasy lub w jakikolwiek inny sposób naruszyła przepisy. - Tym samym należy uznać, iż to pozwany (towarzystwo ubezpieczeniowe) ponosi odpowiedzialność za skutki kolizji drogowej, a powódka w żadnym stopniu nie przyczyniła się do zaistniałego zdarzenia - zaznaczyła sędzia.