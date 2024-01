Rocznica śmierci młodych torunian w BMW na autostradzie pod Łodzią. Rusza proces 19-letniej Martyny N., która kierowała autem

Dramat, do którego doszło 7 stycznia 2023 roku na autostradzie pod Łodzią to jednak także życiowa tragedia dziewczyny, która prowadziła auto. 19-letnia Martyna N. została oskarżona o spowodowanie śmiertelnego w skutkach wypadku.

Rodzice i siostra będą oskarżycielami posiłkowi. Adwokat: "Celem jest sprawiedliwy osąd"

Jak doszło do tragedii? Przypomnijmy krótko. Troje młodych torunian wracało z Warszawy do Torunia. Za kierownicą BMW siedziała 19-letnia Martyna, mająca prawo jazdy zaledwie od kilku tygodni. Emilia i Michał byli jej pasażerami.

Jak ustaliła Prokuratura Rejonowa w Brzezinanch, kierująca autem dziewczyna nerwowo zareagowała na inny samochód, zamierzający włączyć się do ruchu na autostradzie. BMW wtedy gwałtownie odbiło w lewo, otarło się o mercedesa, a potem dachowało. Przeżyła tylko Martyna N., a jej dwoje młodych pasażerów zmarło. Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< Prokuratura oskarżyła 19-latkę o spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Jeśli sąd uzna Martynę N. za winną i wymierzy jej karę nieprzekraczająca 1 roku więzienia, wówczas może zastosować warunkowe jej zawieszenie na okres próby.

Oskarżona Martyna N. nie przyznaje się do winy. Co mówi jej obrońca?

Ogromu tragedii, bólu i rozpaczy po tym wypadku nie są w stanie oddać żadne słowa. Martyna i Emilia były dobrymi koleżankami z równoległych klas w II LO w Toruniu. Obie przygotowywały się do matury. Obie czekały na studniówkę. Przeżyła tylko jedna z koleżanek. Michał natomiast był ich znajomych, w podobnym wieku - i on miał przed sobą całe życie.

W toku śledztwa nie potwierdziły się argumenty, jakie na swoją obronę podawała 19-letnia kierująca autem. Ani to, by ktoś zajechał jej na autostradzie drogę (sprawdzano to), ani to, by Emilia i Michał swoim zachowaniem, np. nagrywaniem filmików, przeszkadzali jej w prowadzeniu BMW (zbadano zawartość ich telefonów komórkowych).

Obrońcą Martyny N. jest adwokat Ewa Czapiewska z Gdańska. - Moja klientka nie przyznaje się do winy. Odmawia też składania wyjaśnień. Dla nie to też traumatyczne, bolesne przeżycie. Jest w ogromnej traumie - przekazała "Nowościom" prawniczka.

WAŻNE. Według prokuratury nikt Martynie N. nie zajechał drogi na autostradzie