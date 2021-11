Toruń. Najstarszy oddział PKO w Toruniu przy Szerokiej 14 został zamknięty. Bank wyniesie się ze starówki?

W czwartek oddział PKO BP był czynny do godziny 14. W piątek i soboty będzie nieczynny w ogóle, natomiast w poniedziałek otworzy swoje podwoje nowa placówka przy ul. Szerokiej 20. Klientów, którzy będą musieli w piątek coś w banku załatwić, PKO BP odsyła do oddziałów przy ul. Grudziądzkiej 4, który w piątek pracuje od godz. 9 do 16 oraz Lelewela 33 czynnego w piątek od godz. 9 do 17.30.