Toruń. Koniec linii autobusowej nr 22. Co w zamian planuje MZK?

Linia nr 22 do likwidacji!

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu poinformował, że od nowego roku z mapy połączeń autobusowych w Toruniu zniknie linia numer 22. Te pojazdy kursują aktualnie na trasie od pętli przy ul. Kolankowskiego do Dworca Toruń Główny, szczególnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Ostatni autobus z tym numerem odjeżdża z ul. Kujawskiej o 16:55, ale i tak jedzie już tylko do zajezdni. 2 stycznia 2023 linia zostanie całkowicie zlikwidowana, ale za to zmieni się rozkład jazdy linii numer 31, której trasa pokrywa się aktualnie z liną nr 22 od Kolankowskiego do centrum. MZK chce dołożyć liczbę kursów, choć według pierwszego komunikatu tylko pomiędzy godziną 7 a 8 rano.