Toruń! Komentarze kibiców po meczu Apatora w Lesznie

Po wykluczeniu Dudka powiedziałem synku przegramy ten mecz. Tata tata sędzia tego chce??? Naszym odechce się walczyć Tak??? Nawet małe dziecko to widzi. Powiedział również że po co oglądać taki sport. Reklama tej dyscypliny jest świetna. Jestem dumny że swojego syna. 41 lat kibicuję Apatorowi i po raz pierwszy w życiu widziałem taki wałek... Myślę, że powinny się tym zainteresować odpowiednie instytucje państwowe... Bieg 13. był konsekwencją biegu 8. w którym Pawlicki ostro potraktował Dudka na prostej, po wyjściu z pierwszego łuku. Powinien dostać za to przynajmniej ostrzeżenie. Nie dostał, więc było to przyzwolenie na jeszcze bardziej zdecydowane wejście, właśnie w biegu 13. Panie Meyze, a idź Pan z takim sędziowaniem! Odechciewa się oglądać tej całej Ekstraligi. Sędzia powinien bierki sędziować, bo na żużlu to na pewno się nie zna!