Toruń: Jarmark wydłużony! Z jakich atrakcji można skorzystać? Sara Watrak

"Święta, święta i po świętach"? Nie w Toruniu! W mieście świąteczny klimat będzie można poczuć jeszcze przez długi czas. Atrakcje na jarmarku pozostaną z nami do stycznia, a iluminacje - do lutego. Poza tym codziennie, aż do 6 stycznia, można posłuchać kolęd przy szopce na Rynku Nowomiejskim.