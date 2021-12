Toruń. "Zatrudnię od zaraz!". Znane firmy rekrutują. Kto podnosi stawki? Małgorzata Oberlan

Grudzień dla wielu firm w Toruniu to gorący czas. Mają zlecenia, a brakuje im rąk do pracy. Np. Energon z marszu zatrudniłby grupę monterów, oferując im od 6000 do 8000 zł brutto pensji. Jakie stawki i bonusy oferują inne zakłady?