Toruń. Grzyby jeszcze są, ale koniec sezonu już widać. Muchomorów nie jedliśmy

Na Targowisku Miejskim przy Szosie Chełmińskiej grzyby jeszcze można dostać, ale sprzedawcy przyznają, że zbliżający się listopad oznacza nieuchronny koniec sezonu. – Zostały czarne łebki, ale już sama końcówka – przyznaje pani Jadwiga, z która rozmawiamy na targowisku. – W tym roku jakiegoś wielkiego wysypu nie było, coś słabo rosły. Chowały się w trawach, a większe już podpsute niestety. Ja akurat zbieram pod Osiekiem, ale niektórzy jeżdżą na poligon, tam na pewno jest więcej.

Ile grzybiarzy, tyle opinii co do kończącego się sezonu. Inna sprzedawczyni komentuje, że ten rok był całkiem niezły. – Nawet lepszy niż w poprzednich sezonach – ocenia. Recepta na sukces każdego grzybiarza to oczywiście niezawodne miejsce do zbioru. – Ja jeżdżę zbierać aż za Brodnicę, nie zawiodłam się w tym roku. Ale listopad się zbliża, więc prawie nic nie zostało – przyznaje.