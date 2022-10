Policjanci z Torunia oskarżeni o zacieranie śladów! Kazali spłukać narkotyki w toalecie?

Policjanci z kłopotami to dwaj starsi posterunkowi A.W. i S.L., pracujący w komisariacie pod Toruniem. Jak dowodzi prokuratura, 3 maja 2020 roku wieczorem pojechali na interwencję do skłóconego małżeństwa. U pijanego męża mieli odkryć woreczek z białą substancją (najprawdopodobniej były to narkotyki), ale zamiast ten dowód zabezpieczyć, polecili żonie spłukać proszek w toalecie. Tym sposobem doprowadzili do zatarcia śladów przestępstwa popełnionego przez mężczyznę (posiadania narkotyków).

Prokuratura Rejonowa Toruń-Wschód oskarżyła tych dwóch policjantów o niedopełnienie obowiązków służbowych. Akt oskarżenia oparła na tzw. źródłach osobowych, czyli zeznaniach świadków: żony oraz kuzyna i jego kolegi, którzy krytycznego wieczora przyjechali pomóc kobiecie uporać się z pobudzonym małżonkiem.

Sąd Rejonowy w Toruniu, po trwającym od marca br. procesie, we wrześniu uniewinnił obu policjantów. Uznał, że brak dowodów ich winy, bo te jedyne dostarczone, czyli zeznania świadków, są niewiarygodne. "Niespójne, niekonsekwentne, niepozwalające zrekonstruować przebiegu wydarzeń" - tak określił je sędzia Marek Tyciński. Zaznaczył też, że to żona miała motyw, by obciążać męża posiadaniem narkotyków - chciała, by trafił na odwyk.