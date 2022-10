Węzeł przed toruńskim Dworcem Wschodnim ponownie do konsultacji? Domaga się tego rada okręgu

W jaki sposób przyjęli obie propozycje uczestnicy konsultacji?

Uczestnicy konsultacji nie zostawili na obu projektach suchej nitki. Wskazywali na to, że chociaż oficjalnie była mowa o budowie węzła przesiadkowego, faktycznie chodzi o rozbudowę infrastruktury dla transportu indywidualnego. Ani organizatorzy ani projektanci nie byli w stanie powiedzieć ile osób korzysta z dworca, a co za tym idzie, mogłoby korzystać z węzła. Mieszkańcy okolic zwracali uwagę na to, że brakuje im miejsc, w których mogliby pójść z dziećmi na spacer, zaś proponowane przejścia podziemne uznali za niebezpieczne. Okazało się też, że oba projekty zakładały likwidację wjazdu, z którego korzystają ciężarówki zaopatrujący sąsiadujący z dworcem salon samochodowy.