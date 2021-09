Toruń. Czy zabraknie ratowników medycznych? Protest trwa

Ratownicy z Torunia: złożyli wypowiedzenia, ale jeszcze pracują

We wtorek, 14 września, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, dr n. med. Janusz Mielcarek, poinformował nas, że spośród około 140 ratowników zatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu 109 złożyło wypowiedzenia. Czy to oznacza, że karetki nie wyjadą na toruńskie ulice, a czas oczekiwania na przyjazd pogotowia wydłuży się? Na razie nie ma powodów do obaw. Wszystkich ratowników kontraktowych, którzy złożyli wypowiedzenia, obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. W praktyce zatem osoby te nadal pracują. Co więcej - nie przekreślają dalszej współpracy ze szpitalem. Jeśli tylko uda się dojść do porozumienia z dyrekcją, pozostaną na stanowiskach. Do tego potrzebna jest jednak dobra wola obu stron, ale nie tylko. Odpowiednie działania musi podjąć rząd.