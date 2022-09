Toruń. „Co warto docenić w niepewnych czasach?”. Ruszył 15. Międzynarodowy Festiwal Sztuki na Bilbordach Art Moves

Na tegoroczny konkurs wpłynęły 736 prac, nadesłanych przez ponad 400 artystów z 71 krajów świata. Są to prace z Chin, Tajwanu, Argentyny, Uzbekistanu, Filipin, Mongolii i wielu innych. Wyjątkowo dużo prac zgłoszono z Chin i Tajwanu. Pokazuje to, że twórcom z tych państw szczególnie bliskie jest tegoroczne hasło konkursowe.

Prace prezentowane na bilbordach skłaniają do refleksji, bo i temat jubileuszowego konkursu był wyjątkowy. W tym roku artyści zostali zaproszeni do twórczej interpretacji hasła „Miłość czy nienawiść? Prawda czy fałsz? Co warto docenić w niepewnych czasach?”.

Artystyczne interpretacje świata po pandemii. Wygrała praca Polaka

-Ostanie miesiące upływają nam pod znakiem ciągłej niepewności. Ludzkie życie jednostkowe, jak i życie całych społeczeństw przestało być przewidywalne. Przechodzimy od kryzysu do kryzysu, bez chwili przerwy. Jeszcze nie skończyła się pandemia, a już wybuchła wojna w Ukrainie. Cały czas narasta kryzys klimatyczny, nasilają się ekstrema pogodowe. Rzeczywistość wydaje się niestabilna, nieprzewidywalna, pełna chaosu i zamętu. Poszczególne społeczeństwa, jak i cała ludzkość musi stawiać czoła ciągłym wyzwaniom, zagrożeniom i katastrofom. Jak w takich trudnych czasach żyć i na nowo się odnaleźć? Co jest ważne? Co pomaga nadać jakiś sens temu, co się dzieje, czego doświadczamy i co przeżywamy? Jak odnajdywać nadzieję? Nad tym zastanawiali się w tym roku artyści - mówią organizatorzy festiwalu.