Toruń. Ceny za parking przy moście drogowym w górę!

Napisała do nas właścicielka jednego z hoteli na toruńskiej starówce zaniepokojona znaczącą podwyżką opłat za postój na parkingu przy Bulwarze Filadelfijskim. Jak pisze Czytelniczka hotelarze, którzy nie posiadają swoich parkingów, kierowali zmotoryzowanych gości pod most, a ci za dobę postoju płacili 30 złotych. Teraz stawka wzrosła do stu złotych za dzień.