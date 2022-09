Toruń. Boisko przy ul. Rusa zamiast do grania służy do parkowania

Boisko przy ul. Rusa w Toruniu straciło sportowe przeznaczenie. Teraz parkują tam auta

Jak to się stało, że boisko zamieniło się w dziki parking? Zaczęło się kilka lat temu, w czasie prac rozbiórkowych przy ul. Czecha. Jak mówi Krzysztof Kowalski, kierownik administracji os. Tysiąclecia, na skutek skarg mieszkańców uniemożliwiono spółdzielni korzystanie z ul. Czecha podczas prac rozbiórkowych. Trzeba było znaleźć alternatywę, by móc chociażby wywozić gruz. SM "Kopernik" jest właścicielem drogi dojazdowej od ul. Żwirki i Wigury oraz drogi, na której położone jest boisko. I to właśnie tędy auta dostawały się na miejsce rozbiórki. Choć, jak mówi Krzysztof Kowalski, podejmowane były także próby uniemożliwiające Spółdzielni dojechanie do tych prac po jej własnym terenie.