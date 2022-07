Będzie nowa ścieżka rowerowa w Toruniu. Gdzie i kiedy dokładnie?

Nowa ścieżka rowerowa połączy Toruń z Chełmżą

- Nową ścieżkę planuje się wykonać z mieszanki mineralnej, czyli z naturalnej nawierzchni obramowanej obrzeżami. Jej charakter będzie doskonale nawiązywał do terenu, po którym będzie przebiegała. Jedynie w obrębie przejazdu i na dojeździe do obiektu pod linią kolejową zostanie ułożona kostka betonowa - mówi Agnieszka Kobus-Pęńsko.

Planowana droga rowerowa będzie liczyć ok. 800 metrów i będzie biegła przez tereny leśne. Podkreślmy, że MZD wybuduje ścieżkę do granic administracyjnych miasta. Za Toruniem droga rowerowa w kierunku Chełmży już jest.

- Dalej pobiegnie w kierunku północnym aż do granicy administracyjnej miasta. Dzięki przejazdowi pod torami, który obecnie buduje PKP, rowerzyści pokonają bezpiecznie i bezkolizyjnie biegnącą w sąsiedztwie linię kolejową nr 207 - informuje rzeczniczka prasowa MZD Agnieszka Kobus-Pęńsko.

W tej chwili MZD poszukuje firmy, która wykona projekt i zbuduje ścieżkę. Termin składania ofert upływa 29 lipca. Cała inwestycja ma być gotowa do końca tego roku.

Ścieżki rowerowe powstają też w innych częściach Torunia

Zakończyła się już natomiast budowa ścieżki rowerowej o długości 750 m na odcinku od ul. Grudziądzkiej do Dębowej Góry, wzdłuż ul. Wielki Rów. Inwestycja kosztowała 951 tys. zł. Rozpoczęły się z kolei prace przy budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Chrobrego, na odcinku od Trasy Średnicowej do ul. Polnej.

A jeśli o udogodnieniach dla rowerzystów mowa, to warto wspomnieć, że do połowy września MZD w Toruniu zamontuje stojaki rowerowe we wskazanych przez mieszkańców lokalizacjach, w pasie drogowym, w ramach akcji "Postaw stojak z drogowcami".