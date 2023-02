Top escape roomów w Toruniu. Sprawdź, który jest najlepszy!

Czym jest escape room?

Escape room to pomieszczenie lub kilka pomieszczeń, w których rozwiązujemy różne łamigłówki: logiczne, manualne, matematyczne czy na spostrzegawczość. Zwykle mamy na to 60 minut. Zadania wykonujemy w drużynach liczących zazwyczaj od 2 do 6 osób. Kluczem do sukcesu jest dobre przeszukanie pokoju. Penetrując mroczne zakamarki, możemy natknąć się na wskazówki, które pomogą nam rozwikłać zagadkę. Każdy pokój ma swoją tematykę - w Toruniu to np. PRL czy mroczne średniowiecze. Twórcy bardzo dbają o stworzenie odpowiedniego klimatu. Escape roomy coraz rzadziej wyglądają jak udekorowane pokoje, a częściej jak scenografia do filmu. Co ważne, to bezpieczna forma rozrywki - w każdej chwili można opuścić pomieszczenie, w wielu z nich montowane są specjalne przyciski awaryjne.