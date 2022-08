To był trudny mecz. For Nature Solution Apator Toruń zremisował ze Spartą Wrocław [zdjęcia]

To był mecz o lepsze (teoretycznie) rozstawienie w play off i słabszego rywala w pierwszej rundzie. Torunianie mobilizowali się by pokonać Spartę (na bonus szanse były w zasadzie żadne) i utrzymać się na czwartym miejscu w tabeli. Na to chrapkę mieli też jednak wrocławianie, a to zwiastowało spore emocje na Motoarenie.

Początkowo indywidualnie lepsi byli goście, ale biegi kończyły się remisami. W 3. wyścigu cios wyprowadzili Paweł Przedpełski (przed meczem ogłosił przedłużenie kontraktu z Apatorem na kolejne dwa lata) i Patryk Dudek, którzy dubletem pokonali Macieja Janowskiego i Daniela Bewely.

Z przewagi gospodarze nie cieszyli się długo - Sparta odpowiedziała podwójnym zwycięstwem i w czwartym, i w piątym wyścigu, wychodząc na czteropunktowe prowadzenie. Próby powstrzymania wrocławskiej ofensywy spełzały na niczym, bo nie tylko liderzy Sparty, ale i junior Michał Curzytek zgarniali "trójki" .