We wszystkich tych przypadkach obecne plany miejscowe nie dopuszczają co prawda sytuowania wysokościowców (budynków o wysokości powyżej 55 m), ale decyzja radnych sprawiła, że Miejska Pracownia Urbanistyczna sporządza aktualnie projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji przy ul. Winnica, ul. Szosa Chełmińska i ul. Kujawskiej. Projekty te, ostatecznie rozstrzygną o możliwości budowy obiektów wysokich lub wysokościowców. Zostaną one przedłożenie do uchwalenia przez Radę Miasta Torunia po ich uzgodnieniu i zaopiniowaniu z właściwymi organami i instytucjami oraz po ich wyłożeniu do wglądu publicznego.

Wizualizacja budynku przy ul. Winnica