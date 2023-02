Tak będziemy świętować urodziny Mikołaja Kopernika w Toruniu

Urodziny i tort w sercu Torunia

Przygotuje go Cukiernia Zakryś, działająca od 1919 roku. Tort będzie ważył ponad 115 kg, co przełoży się na ponad 1000 pysznych porcji. Przygotowanie takiego kolosa zajmie ponad 20 godzin pracy cukierników, który zadbają nie tylko o smak, lecz także o wizualną stronę słodkiego arcydzieła. Zobaczymy na nim m.in. ręcznie wykonane figurki. Nie zabraknie samego Kopernika i planet naszego układu słonecznego. Ale to nie wszystko – tort składający się z kilku części ozdobią prace plastyczne dzieci. Możliwość prezentacji swojej pracy plastycznej na torcie Mikołaja Kopernika będzie nagrodą w konkursie. Oto szczegóły.

Konkurs na pracę o Koperniku. Najlepsze zobaczymy na torcie

Toruńska Agenda Kulturalna właśnie ogłosiła konkurs dla młodych artystów, w wieku od 5 do 14 lat. Wystarczy wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice, nawiązującą do postaci Mikołaja Kopernika, jego działalności, życia lub tematyki kosmosu i astronomii. Ferie to dobra okazja do stworzenia takiego dzieła. Prace nadsyłać można od 1 do 9 lutego, do godz. 15 drogą mailową na adres [email protected] (zdjęcia samej pracy lub skan dobrej jakości) lub osobiście do siedziby Toruńskiej Agendy Kulturalnej przy ul. Marii Konopnickiej 13/4 w Toruniu bądź drogą pocztową na adres organizatora. Siedziba Toruńskiej Agendy Kulturalnej jest otwarta w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku. Z tyłu rysunku należy napisać "zgłoszenie na Konkurs plastyczny 550. urodziny Kopernika" i zawrzeć dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, wiek).