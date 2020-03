Szpital na Bielanach w Toruniu. Zobaczcie, jak powstawał!

W drugiej połowie 2020 roku powinna zakończyć się rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. W nowych budynkach trwają prace wykończeniowe polegające m.in. na malowaniu ścian, układaniu wykładzin, montowaniu są mebli. Montowany jest również duży sprzęt medyczny. Na Bielanach będzie prawie tysiąc łóżek. Koszt rozbudowy to 560 mln zł, z czego 200 mln zł przeznaczono na nowoczesny sprzęt medyczny i wyposażenie. Budowa nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu to najważniejsza obecnie kujawsko-pomorska inwestycja w służbie zdrowia. Po jej zakończeniu na Bielanach będzie prawie tysiąc łóżek. Koszt rozbudowy to 560 mln zł, z czego 200 mln zł wydamy na nowoczesny sprzęt medyczny i wyposażenie. Zobaczcie, jak przez dwa lata zmieniał się szpital.

