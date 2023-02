Szok! Horror w szpitalu w Toruniu. Knebel, pasy, nagie fotki... Znamy szczegóły!

Zobacz wideo: Takie są skutki wprowadzenia programu 500 plus

Bezbronni, nieporadni, niesprawni fizycznie, a często też psychicznie - tacy są pacjenci, którzy przebywają na Oddziale Neurologii i Leczenia Udarów oraz Oddziale Neurochirurgii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. To nimi właśnie opiekować miał się Marcin S. zatrudniony tam jako sanitariusz i salowy.

Otóż - prawdopodobnie widział. Oskarżenie oparto bowiem między innymi na zeznaniach świadków. Justyna Wileńska natomiast, dyrektorka miejskiej lecznicy podkreśla, że to szpital właśnie - niezwłocznie po otrzymaniu sygnałów o możliwym działaniu Marcina S. na szkodę pacjentów - zawiadomił Prokuraturę Rejonową Toruń Centrum Zachód o możliwości popełnienia przestępstwa.

Zamiast opieki, zgotował bezbronnym ludziom horror - wynika z ustaleń prokuratury. Już pierwsze medialne doniesienia o tym, że śledczy skierowali w sprawie akt oskarżenia do sądu, wywołały lawinę komentarzy i naturalnych w tej sytuacji pytań: "Czy nikt z personelu niczego nie widział?".

Kneble z papierowych kulek, pasy, półnagie fotki...

43-letni Marcin S. pracował w miejskiej lecznicy w okresie pandemii. Był sanitariuszem na Oddziale Neurlogii i Leczenia Udarów od lipca 2020 do stycznia 2022 roku oraz salowym na Oddziale Neurochirurgii od czerwca do października 2021 roku. Te daty wydają się istotne w całej sprawie, bo jak w każdej innej placówce medycznej i w tej również okresowo obowiązywały zakazy odwiedzin chorych. Możliwe, że mężczyźnie dawało to dodatkowe poczucie bezkarności.