Śmierć psa Bobika - nieoczekiwany zwrot akcji w sądzie!

Jak wyjaśnił sędzia Maciej Michałowski, zeznania niektórych świadków na sali sądowej — szersze niż w postępowaniu przygotowawczym — skłoniły go do podjęcia decyzji o konieczności uzupełniającego przesłuchania pewnej ekspertki z Bydgoszczy. To autorka dwóch sprawozdań dotyczących stanu psa Bobika z Wojewódzkiego Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy.