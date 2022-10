Ginekolog z Torunia przed sądem! Bo grzebała w cudzej historii leczenia

Twoja choroba - twoja sprawa. Dane o naszym stanie zdrowie, leczeniu, zwolnieniach chorobowych to dane wrażliwe. Trudno uwierzyć, by nie wiedziała o tym pani ginekolog z Torunia. Tymczasem kobieta kilkukrotnie wchodziła na internetowe konto pewnego pacjenta i przeglądała historię jego leczenia oraz zwolnienia lekarskie. Kto ją o to poprosił i komu te informacje były potrzebne? Na sali sądowej nie zdradziła.