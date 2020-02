Romek Puchowski solo i J.J. Band w Hard Rock Pub Pamela

Jeśli plebiscyt kwartalnika Twój Blues jest wykładnikiem tego co dzieje się w polskim bluesie, to trudno o większą ilość jego laureatów w jednym czasie i na jednej scenie. Romek Puchowski, Bartosz Łęczycki, Jacek Jaguś, J.J. Band ... to wielokrotni zwycięzcy w swoich kategoriach. Tego koncertu po prostu nie można przegapić !!! Start godzina 19. Wstęp - bilety (30zł / 40 zł)

Bilety :

- przedsprzedaż do 16.02.2020 - 30zł

- w dniu koncertu - 40 zł