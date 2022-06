TOS zaprasza na kameralne koncerty dla najmłodszych w Toruniu

Kto zaangażował się w projekt?

Kiedy pierwszy koncert?

Pierwsze koncerty, pod tytułem "Biega lato gorące, zbiera kwiatki pachnące", zaplanowano na niedzielę 12 czerwca w Sali Kameralnej Centrum Kulturalno-Kongresowego "Jordanki" - o godzinie 15 dla dzieci w wieku 0-6 lat, a o godzinie 17 - dla dzieci w wieku 7-11 lat. Wystąpią: Łukasz Rafiński – trąbka, Julian Trzeciak – klarnet, Tomasz Marczyński – puzon, Jakub Henke – banjo, Jarosław Szymeczko – tuba, Grzegorz Weręgowski – perkusja oraz Nina Salamon - prowadzenie. W programie koncertów są utwory: "When the Saints Go Marching In", "Podróż za jeden uśmiech", "Sweet Georgia Brown", "Basin Street Blues", "Indiana", "All of Me", "I've found a new Baby" i "Royal Garden Blues". Bilety w cenie 20 zł – dziecko i, 30 zł – dorosły są do nabycia w kasie biletowej TOS w CKK "Jordanki" lub na stronie internetowej biletytos.pl.