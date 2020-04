Rodzice przeciwni komuniom w Brodnicy. Co na to kuria?

Proboszcz postawił rodziców przed faktem dokonanym i nie poddał dyskusji terminu. Nie ma porozumienia z rodzicami, uważam że nie jestem jedyny który obawia się o bezpieczeństwo swojego dziecka. Goście według szanownego proboszcza mają celebrować uroczystość na zewnątrz kościoła. Przy założeniu, że będą to tylko dziadkowie plus rodzice chrzestni na dziecko przypada 6 gości. Mnożąc to razy 24 dzieci mamy ok 120 osób czekających na zewnątrz. Przyjęcia mają następować po sobie, czyli w przypadku opuszczenia kościoła przez pierwszą grupę czyli 2 rodziców i dziecko łącznie 60 osób , spotkamy się z grupą oczekującą i i ich gośćmi.