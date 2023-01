Praca w Toruniu. Kto dostanie podwyżki? PKP PLK, Plasticon, Energa Operator, handel, produkcja...

Także w Toruniu bezrobocie kolejny już rok utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Na przełomie grudnia i stycznia wysyp ofert pracy na lokalnym rynku był duży. I trwa! Kandydaci do pracy i już zatrudnieni jednak często narzekają. Na co? Na zarobki.

- Rosnące koszty życia pogłębiły presję płacową na pracodawców. W niektórych zakładach, w których działają nasze organizacje, stronie społecznej udało się już wynegocjować podwyżki. Przykłady? W PKP PLK Toruń to średnio 520 zł brutto do płacy zasadniczej plus pochodne, wynikające np. ze stażu pracy. W spółce Plasticon Poland w Toruniu natomiast to 500 zł na zatrudnionego plus dodatkowa podwyżka uzależniona od zajmowanego stanowiska - wylicza Tomasz Jeziorek, szef NSZZ "Solidarność" w regionie toruńsko-włocławskim.