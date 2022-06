Pomorzanin Toruń oba finałowe mecze zagra na wyjeździe

- Wiele absurdów w sporcie bywało, ale tu mamy do czynienia z naprawdę przedziwną sytuacją. Do całego zamieszania odniósł się w tygodniu poprzedzającym spotkanie prezes toruńskiego klubu Radosław Popowski. Czytając media społecznościowe Pomorzanina widać rozgoryczenie i oburzenie całą sytuacją. Trudno się dziwić, że pracując cały sezon na sukces, by móc zagrać przed własną publicznością najważniejszy mecz sezonu, dostaje się w "prezencie" tłumaczenie władz polskiego hokeja o promocji i święcie dyscypliny. Wiele lat tak tłumaczone są wszelkie decyzję, ale jak dyscyplina jest niszowa, tak nią pozostaje. Nie nam to oceniać, a najważniejsze że wszystko rozstrzygnie się na boisku