Policja w okolicach mostu generał Zawackiej w Toruniu szuka śladów zaginionego Karola Olkowskiego [zdjęcia]

Toruń w śniegu! Zdjęcia z lat 90. i 70.

W "Misiu" Stanisława Barei jest taka słynna scena (w gruncie rzeczy innych tam nie ma): w teatrze aktorzy śpiewają "Teraz jest wojna", docierają z tym śpiewaniem do momentu z dwoma baleronami pod płaszczem. Na widowni ojciec mówi do syna - Widzisz synku, tak wygląda baleron. My d...