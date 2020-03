Podejrzenie koronawirusa w Urzędzie Miasta Torunia? Zlecono testy. Będzie też praca zdalna

Prezydent Torunia skierował 20-osobową grupę pracowników Urzędu Miasta do pracy zdalnej. To pracownicy Wydziału Środowiska i Ekologii, Biura Ogrodnika Miejskiego oraz część zespołu zajmującego się projektem „Toruńska starówka”. To działanie o charakterze prewencyjnym ze względu na badania jednego z pracowników na obecność koronawirusa. CZYTAJ DALEJ >>>>> Zobacz także: Drastyczne obniżki cen paliw w Toruniu! Winny koronawirus? [cennik] PKS zawiesza większość kursów! Pozostałe są bezpłatne!

Tekst: Paulina Błaszkiewicz, fot. archiwum Nowości