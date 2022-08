Szczepienia przeciw COVID-19 z rejestracją i bez rejestracji. Gdzie można to zrobić w Toruniu?

Szczepienia przeciw COVID-19. Gdzie w Toruniu?

W budynku przy Uniwersyteckiej (wejście B) szczepienia się wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15. Rejestracja prowadzona jest pod numerami telefonów 535 164 120 lub 506 324-235 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-14.30), adresem e-mail: [email protected] oraz na stronie internetowej ov.pl/web/szczepimysie lub numerem telefonu 989. W przypadku MPS dostępne szczepionki to Johnson&Johnson i Pfizer.