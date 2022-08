Koronawirus w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź raport z ostatniego tygodnia

Resort przekazał, że potwierdzone od 11 do 17 sierpnia zakażenia wykryto u osób z województw: mazowieckiego (4258), śląskiego (3275), małopolskiego (2302), wielkopolskiego (1882), dolnośląskiego (1864), lubelskiego (1769), łódzkiego (1690), kujawsko-pomorskiego (1343) , podkarpackiego (1315), podlaskiego (1315), pomorskiego (1284), zachodniopomorskiego (1156), warmińsko-mazurskiego (1025), świętokrzyskiego (948), opolskiego (630) i z lubuskiego (579).

Ministerstwo podało, że w całym kraju na COVID-19 zmarło 26 chorych, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 112 osób. W raporcie sprzed tygodnia resort zdrowia informował, że od 11 do 17 sierpnia badania potwierdziły 22 712 zakażeń koronawirusem, w tym 3737 ponownych. Zmarło 81 osób z COVID-19.

W jakim miejscu pandemii teraz jesteśmy - pytaliśmy kilka dni temu prof. hab. n. med. Andrzeja Horbana. - Wirus, a konkretnie Omikron BA.5, który obecnie dominuje – tak ewoluuje, że choroba przez niego wywoływana jest łagodniejsza niż w poprzednich wersjach. Po drugie – mamy już prawie pełną odporność populacyjną, bo ponad 90 proc. osób w naszym kraju ma przeciwciała – część po szczepieniach przeciw COVID-19 a część – niestety, po przechorowaniu. Ten Omikron BA.5, który teraz panuje nie jest więc dla naszego organizmu jakimś nowym wirusem, na który trzeba by było reagować w niekontrolowany sposób. Jest on, co prawda mocno zaraźliwy - tych zakażeń jest teraz więcej, ale na szczęście, jest dużo mniej hospitalizacji i zgonów - mówił "Gazecie Pomorskiej".