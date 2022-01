Podatek od nieruchomości. O ile więcej zapłacimy w 2022 roku za dom lub mieszkanie? W jakich miastach stawki będą niższe?

Do kiedy i jak zapłacić podatek od nieruchomości?

Maksymalne stawki podatków od nieruchomości co roku ustala Ministerstwo Finansów. W 2022 podatek od budynków mieszkalnych wyniesie 0,89 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W przypadku budynków przeznaczonych do działalności gospodarczej będzie to stawka 25,74 zł od metra kwadratowego.

12,04 zł/m2 zapłacą właściciele obiektów gospodarczych zajmujący się obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym. Dla budynków, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, podatek maksymalnie wyniesie 5,25 zł/m2. Z kolei obiekty, w których działalność prowadzą organizacje pożytku publicznego, będą objęte podatkiem 8,68 zł/m2.