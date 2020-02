Pies został przywiązany do latarni i pozostawiony. Czeka w schronisku na nowy dom

Jego właściciel przywiązał go do ulicznej latarni na Podgórzu i tak zostawił. Zdezorientowany psiak trafił do schroniska, gdzie sobie nie radzi. Pilnie potrzebuje domu, nawet tymczasowego.

W czerwcu 2019 roku pracownicy toruńskiego schroniska przy ul. Przybyszewskiego dostali zgłoszenie o psie, który od kilku godzin stoi przywiązany do latarni. Działo się to wszystko przy ul. 63 Pułku Piechoty na Podgórzu. Zwierzę miało obrożę i smycz, a po właścicielu nie było ani śladu. - To piękny pies, dość duży, najwyżej dwuletni – mówi Agnieszka Szarecka, kierowniczka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. - Kiedy do nas trafił miał problemy żołądkowe, ale dość szybko udało się je opanować. Niestety, warunki w kojcu bardzo Winylowi nie odpowiadają. Mimo naszych usilnych starań, zwierzak gaśnie w oczach. Nie tylko nie przybiera na wadze, ale wręcz chudnie. Zobacz także: Bili i wyzywali. Nagrały ich kamery, szuka policja [zdjęcia] Agnieszka Szarecka, która od wielu lat prowadzi toruńskie schronisko, pamięta psy, które jak Winyl reagowały na warunki tam panujące. Były apatyczne, smutne, pozbawione energii. Kiedy uśmiechał się do nich los i trafiały do nowych domów, i w nie wstępowało nowe życie. Wracała im psia radość i apetyt. - Winyl został kompleksowo przebadany: ani USG, ani wyniki krwi nie wykazały niczego niepokojącego. Sądzę więc, że jego stan jest reakcją na stres, który pies przeżywa w schronisku – dodaje Agnieszka Szarecka. - Musimy pilnie znaleźć mu dom, bo inaczej ta historia nie skończy się happy endem. Czytaj także: Mieszkania w Toruniu. Gdzie najtaniej, a gdzie najdrożej? Jakie ceny? Winyl bardzo schudł mimo karmienia kilka razy dziennie dobrą jakościowo karmą. Dodatkowo otrzymuje suplementy, które również nie poprawiają jego stanu. To po prostu domowy pies, który nie może sobie poradzić z sytuacją, w jakiej się znalazł. Niestety, z każdym dniem coraz bardziej się poddaje. Winyl nie może mieszkać z kotami i z małymi dziećmi. W przypadku innego psa, potrzebny będzie zapoznawczy spacer. Osoby, które mogą stworzyć mu dom bądź choćby dom tymczasowy powinny kontaktować się z toruńskim schroniskiem: tel. 56 622 48 87 lub e-mail: torun.schronisko@wp.pl