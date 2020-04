Parujące okulary i maseczka. Jak temu zapobiec? Oto najlepsze sposoby!

Inny sposób na to, by okulary nie parowały, to użycie płynu do soczewek okularowych "anti-fog". - Pryskamy nim po obu stronach soczewek i wycieramy ściereczką z mikrofibry - tłumaczy optometrystka Justyna Nater. - Są również specjalne ściereczki w wersji "anti fog" - dodaje. Obecnie jednak, w dobie epidemii, może być trudno z ich zakupem. Warto w tej sprawie skontaktować się z optykiem w swoim mieście. Jak działają takie preparaty? - Środki te zawierają tzw. substancje hydrofobowe, czyli odpychające wodę - wyjaśnia Agnieszka Gumkowska. Co, jeśli nie mamy do dyspozycji specjalistycznych płynów? Trudno jest je zastąpić domowymi środkami. - Można spróbować z preparatami do szyb i luster, które zawierają podobne substancje, ale w przypadku okularów ten efekt będzie raczej niewielki - mówi ekspertka z Centrum Nauki Kopernik.