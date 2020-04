Oluś z wieżowca i jego matka. Dramat rodziny trwa!

4-letni Oluś, który przeżył upadek z 11. piętra wieżowca w Toruniu, wrócił do formy. Dramat jego rodziny wciąż trwa, bo przed sądem stanie jego matka, oskarżona o narażenie życie dziecka. "Prokuratura przedstawia okoliczności wybiórczo" - twierdzi jej adwokat. O losy czterolatka i jego matki nieustannie dopytują Czytelnicy. Dobra informacja jest taka, że Oluś wrócił do formy. Chłopczyk, który we wrześniu 2019 roku wypadł z 11. piętra na wieżowca przy ul. Konstytucji 3 Maja w Toruniu, samodzielnie się porusza, tryska energią i humorem. "Codziennie dziękujemy Bogu za zdrowie Olka i nasze" - napisała jego mama dzień przed wigilią na facebookowym profilu "Oluś - mały wojownik". W styczniu zamieściła tutaj zdjęcia pokazujące, jak roześmiany i sprawny chłopczyk kwestuje na rzecz WOŚP. CZYTAJ DALEJ >>>>> Czytaj także: Zobacz także: Poszukiwani przez policję z województwa kujawsko-pomorskiego. Zobacz, czy ich rozpoznajesz! Koronawirus w Szpitalu Miejskim Toruniu. Zamknięto Oddział Hematologii Specjalistycznej!

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. archiwum Nowości