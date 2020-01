Obchody 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski [zdjęcia]

18 stycznia 1920 roku, po długim okresie zaborów Toruń powrócił w końcu w ręce Polaków. Z tej okazji w naszym mieście odbyło się dzisiaj wiele ciekawych wydarzeń. Jednym z nich była rekonstrukcja ze stycznia 1920 roku. Torunianie mogli cofnąć się w czasie i zobaczyć moment powitania polskich żołnierzy przy Dworcu Miasto. Ponadto zaplanowane zostały m.in. piknik historyczny „Halleriada", uroczystość patriotyczna i otwarty koncert muzyki ostatniego stulecia w Arenie Toruń. Zobaczcie naszą fotorelację! Zobacz także: Małgorzata Kidawa-Błońska w Toruniu. Wicemarszałek Sejmu świętowała z Toruniem 100-lecie powrotu miasta do wolnej Polski [zdjęcia] Zobacz także: 100. rocznica powrotu Torunia do wolnej Polski. Program obchodów Polecamy: 100 Rocznica Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski - odc. 3 Toruń

Jacek Smarz