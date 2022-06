Nowe zasady emerytur dla osób urodzonych po 1948 roku! Kto otrzyma świadczenie?

Emerytura po 1948 roku. Kto otrzyma?

Emerytura po 1948 roku. Jakie zmiany wprowadza ZUS?

Od 20 kwietnia 2022 na pozytywne rozpatrzenie wniosku mają seniorzy, którzy do tej pory przed złożeniem formularza nie rozwiązali stosunku pracy. Obecnie, jeśli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, ZUS przyzna prawo do wcześniejszej emerytury, ale zawiesi jej wypłatę do momentu zakończenia pracy.